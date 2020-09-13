В Петергофе в результате ДТП госпитализировали мотоциклиста

Мужчину госпитализировали в тяжелом состоянии.

Сегодня вечером, 13 сентября, в Петергофе произошла серьезная авария. Об этом сообщили в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «Дорожный инспектор». ДТП случилось примерно в шесть часов вечера на Ораниенбаумском шоссе. По предварительным данным, женщина на «Мерседесе» не пропустила байкера на повороте, в результате чего произошло столкновение. Мотоциклист получил травмы, на место прибыли медики, которые приняли решение о госпитализации. Состояние мужчины оценили как тяжелое.

Известно, что за рулем иномарки сидела женщина 1964 года, а пострадавший родился в 1972 году. Сотрудникам правоохранительных органов предстоит разобраться в обстоятельствах инцидента.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что полицейский УАЗ вылетел в кювет на Зеленогорском шоссе.