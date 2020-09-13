В Петергофе в результате ДТП госпитализировали мотоциклиста

В Петергофе в результате ДТП госпитализировали мотоциклиста
Мотоциклист получил серьезные травмы. Фото: https://vk.com/dorinspb

Мужчину госпитализировали в тяжелом состоянии.

Сегодня вечером, 13 сентября, в Петергофе произошла серьезная авария. Об этом сообщили в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «Дорожный инспектор». ДТП случилось примерно в шесть часов вечера на Ораниенбаумском шоссе. По предварительным данным, женщина на «Мерседесе» не пропустила байкера на повороте, в результате чего произошло столкновение. Мотоциклист получил травмы, на место прибыли медики, которые приняли решение о госпитализации. Состояние мужчины оценили как тяжелое.

Известно, что за рулем иномарки сидела женщина 1964 года, а пострадавший родился в 1972 году. Сотрудникам правоохранительных органов предстоит разобраться в обстоятельствах инцидента.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что полицейский УАЗ вылетел в кювет на Зеленогорском шоссе.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
дтп мотоциклист петергоф


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Канаде автомобилист сбил толпу пешеходов
Водитель Kia Rio скончался после вылета машины в кювет в Лужском районе
Четыре человека погибли при пожаре в наркологической клинике Красноярска
Асмус заявила, что «подарила» развод Харламову
МИД прокомментировал сроки открытия границ Европы для туристов из России
Беглов перечислил свои любимые блюда в Петербурге
Водитель Peugeot врезался в столб на улице Пионерстроя, а после пересел на такси
Петербуржцы публикуют в Сети яркие вспышки молний