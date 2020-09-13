Кокорин дебютировал за «Спартак»: команда проиграла

Кокорин дебютировал за &#171;Спартак&#187;: команда проиграла
Александр Кокорин Фото: @kokorin9

Матч завершился со счетом 3:1 в пользу ЦСКА.

Московский «Спартак» и ЦСКА встретились сегодня, 13 сентября, в рамках седьмого тура РПЛ на стадионе «ВЭБ Арена». В составе победителей отличились Хердур Магнуссон, Никола Влашич и Чидера Эджуке. У гостей гол на счету Эсекьеля Понсе. В результате, матч завершился со счетом 3:1 в пользу ЦСКА.

Отмечается, что наконец дебютировал Александр Кокорин – он вышел на поле во время второго тайма. Пока что он не смог проявить себя. Напоминаем, что футболист перешел в клуб этим летом, а затем получил травму и восстанавливался после нее.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что СКА обыграл «Нефтехимик» со счетом 5:2. Это – третья победа петербургской команды. Теперь армейцам с Невы удалось сравняться с ЦСКА.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
александр кокорин спартак футбол


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Канаде автомобилист сбил толпу пешеходов
Водитель Kia Rio скончался после вылета машины в кювет в Лужском районе
Четыре человека погибли при пожаре в наркологической клинике Красноярска
Асмус заявила, что «подарила» развод Харламову
МИД прокомментировал сроки открытия границ Европы для туристов из России
Беглов перечислил свои любимые блюда в Петербурге
Водитель Peugeot врезался в столб на улице Пионерстроя, а после пересел на такси
Петербуржцы публикуют в Сети яркие вспышки молний