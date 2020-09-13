Кокорин дебютировал за «Спартак»: команда проиграла

Матч завершился со счетом 3:1 в пользу ЦСКА.

Московский «Спартак» и ЦСКА встретились сегодня, 13 сентября, в рамках седьмого тура РПЛ на стадионе «ВЭБ Арена». В составе победителей отличились Хердур Магнуссон, Никола Влашич и Чидера Эджуке. У гостей гол на счету Эсекьеля Понсе. В результате, матч завершился со счетом 3:1 в пользу ЦСКА.

Отмечается, что наконец дебютировал Александр Кокорин – он вышел на поле во время второго тайма. Пока что он не смог проявить себя. Напоминаем, что футболист перешел в клуб этим летом, а затем получил травму и восстанавливался после нее.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что СКА обыграл «Нефтехимик» со счетом 5:2. Это – третья победа петербургской команды. Теперь армейцам с Невы удалось сравняться с ЦСКА.