В Ломоносовском районе в ДТП пострадали дети и погибла женщина

Машина съехала в кювет, а затем врезалась в дерево.

В Ломоносовском районе Ленинградской области сегодня, 13 сентября, произошла смертельная авария. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД России по Петербургу и региону. Все случилось на 57-м километре трассы Петергоф-Кейкино – там автомобиль по непонятной причине съехал в кювет, а затем врезался в дерево. По предварительным данным, водительница не справилась с управлением, что и стало причиной инцидента.

В результате пострадали пятеро: двое мальчиков, две девочки и неизвестный мужчина. Они получили травмы средней тяжести, а вот пассажирке 1977 года рождения не повезло, и она скончалась на месте от серьезности полученных травм.

Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства аварии.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петергофе в результате ДТП госпитализировали мотоциклиста.