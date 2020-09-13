На Зайцева иномарка наехала на пешехода: женщина в тяжелом состоянии

На Зайцева иномарка наехала на пешехода: женщина в тяжелом состоянии
Медики госпитализировали пострадавшую. Фото: Pixabay

Пострадавшая находится под наблюдением врачей.

В Кировском районе Санкт-Петербурга вечером 13 сентября произошла смертельная авария. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД РФ по городу и Ленинградской области. Все случилось примерно в восемь часов вечера на улице Зайцева. Женщина переходила дорогу, когда на нее наехала иномарка. На место прибыл медики, которые приняли решение о госпитализации пострадавшей. Состояние женщины оценивают как тяжелое.

Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства инцидента. Пока что непонятно, кто стал виновников аварии.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Ломоносовском районе в ДТП пострадали дети и погибла женщина. Все случилось на 57-м километре трассы Петергоф-Кейкино – там автомобиль по непонятной причине съехал в кювет, а затем врезался в дерево.

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