В Тихвине тушили три автобуса

В Тихвине тушили три автобуса
Причины пожара выясняются. Фото: Baltphoto/ Ирина Мотина

Отмечается, что транспортные средства не эксплуатируют.

В Тихвине вечером 13 сентября произошел пожар. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ленинградской области. На улице Ладожской примерно в восемь часов вечера загорелись три заброшенных автобуса. На место прибыли восемь пожарных и две спецмашины. Ликвидировать возгорание удалось менее чем за полчаса. Пока что не удалось выяснить, что стало причиной инцидента и каковы его последствия.

По предварительным данным, никто не пострадал.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Казанской заметили «очень много» пожарных машин. Спецтехника стоит у дома номер 7. Свидетели отмечают, что машин «очень много», на место прибыли не только спасатели, но также сотрудники Следственного комитета.

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