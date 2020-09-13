На Казанской заметили «очень много» пожарных машин

По предварительным данным, в пожаре никто не пострадал.
Сегодня вечером, 13 сентября, петербуржцы обратили внимание на скопление пожарных машин на Казанской улице. Обо всем очевидцы рассказали в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».
Спецтехника стоит у дома номер 7. Свидетели отмечают, что машин «очень много», на место прибыли не только спасатели, но также сотрудники Следственного комитета.
«Всё просто. На Казанской, 3 задымление венткиоска шахты 519 метрополитена»,
— пишет одна из пользовательниц.
Пока что официальных данных о происшествии не поступало.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что студенты Политеха вернулись в общежитие после пожара. Как уточнили в пресс-службе ведомства, пожар произошел в нежилом помещении – в рекреации на третьем этаже.