Синоптики пообещали россиянам потепление до 24 градусов

Предстоящие выходные не будут такими же комфортными, как прошедшие. Фото: pixabay.com

Предстоящие выходные не будут такими же комфортными, как прошедшие. Фото: pixabay.com

На этой неделе в центре европейской части России ожидается потепление до 24 градусов. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его словам, четверг, 17 сентября, будет самым теплым днем на этой неделе. К середине рабочей недели воздух может прогреться до +21…+24 градусов, но затем придет похолодание. Однако это не бабье лето, так как погода будет не антициклонической

Как сообщили РИА Новости, после этого атмосферный фронт переместится к центру Европейской России, что приведет к снижению температуры на 6-8 градусов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что осенью в России вырастут цены на картофель. Это произойдет из-за коронавирусной пандемии, более поздней посевной кампании, а также из-за неблагоприятной погоды — засухи и подтоплений.