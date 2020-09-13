Осенью в России вырастут цены на картофель

Российские фермеры предупредили население, что этой осенью ожидается резкий рост цен на картофель.

Об этом сообщает «Московский комсомолец». Цены на этот корнеплод подскачут из-за коронавирусной пандемии, более поздней посевной кампании, а также из-за неблагоприятной погоды — засухи и подтоплений. Эти факторы также могут привести к подорожанию и других продуктов.

Так, засуха станет причиной маленького урожая в Сибири, на Урале, в Алтайском и Ставропольском краях. А на урожае в Подмосковье негативно скажутся подтопления. Кроме того, сильное повреждение полей с картофелем наблюдается в Чувашии и Костроме.

При этом во Всероссийской ассоциации фермеров отметили, что эти причины все же не будут критичными и не повлекут за собой массовые банкротства.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в России могут вырасти цены на подсолнечное масло из-за неурожая.