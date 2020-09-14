В Кировском районе у студента вуза силой отобрали мобильный телефон

Полиция задержала подозреваемого в ограблении учащегося одного из петербургских вузов.

В субботу, 12 сентября, в правоохранительные органы обратился 22-летний студент. Он рассказал, что ночью на Бульваре Новаторов на него напал неизвестный, применил к нему физическую силу, отобрал телефон и сбежал. К счастью, медицинская помощь потерпевшему не потребовалась. Материальный ущерб составил 16 тысяч рублей.

Правоохранители начали розыскные работы. Позднее, по подозрению в совершении преступления был задержан 29-летний безработный мужчина, ранее привлекавшийся к ответственности за противоправные действия. Об этом сообщает ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

По факту грабежа возбуждено уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге неизвестный ударил постояльца хостела и украл у него телефон.