Неизвестный вынес из квартиры петербургского гендиректора более двух миллионов рублей

Неизвестный вынес из квартиры петербургского гендиректора более двух миллионов рублей
Возбуждено уголовное дело. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

Генеральный директор одной из организаций лишился крупной суммы денег в результате квартирной кражи в Василеостровском районе.

В воскресенье, 13 сентября, в полицию обратился 47-летний мужчина. Он рассказал, что днем в его квартиру сумел попасть неизвестный злоумышленник. Улов для преступника оказался весьма богатым — помимо денег ему удалось украсть ювелирные изделия. После осуществления злодеяния, преступник поспешил поскорее скрыться. Общая сумма ущерба в результате составила 2 144 965 рублей. Об этом сообщает ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Правоохранительные органы разыскивают злоумышленника для его последующего задержания.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Московском районе злоумышленник вынес из квартиры бухгалтера более миллиона рублей.

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