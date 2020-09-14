Лжекузнец, обманувший петербурженку на 340 тысяч, предстанет перед судом

Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Красносельский районный суд. Фото: Baltphoto/ Pavel Dolganov

Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Красносельский районный суд. Фото: Baltphoto/ Pavel Dolganov

Прокуратура Красносельского района направила в суд уголовное дело в отношении ранее судимого уроженца Псковской области. Он обвиняется в мошенничестве при оказании ремонтных работ.

Преступные действия происходили в марте текущего года. По данным следствия, мужчина обманул молодую жительницу. Он заявил, что является профессиональным кузнецом и мастером по литью, а после заключил с ней договор на монтаж и установку кованых перил для загородного дома,

Как сообщили в прокуратуре города, выполнять работу злоумышленник не собирался. Сумма ущерба составила более 340 тыс. рублей.

Уголовное дело направлено в Красносельский районный суд.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что суд отправил в колонию мужчину, спровоцировавшего драку в вагоне электропоезда. Он проведет за решеткой 4 года.