Мать зарезанного на Доблести мужчины просила суд не наказывать его пьяную убийцу

Красносельский районный суд Петербурга огласил приговор в отношении местной жительницы.

Преступный инцидент произошел 11 января текущего года в одном из домов по улице Доблести. По данным следствия, женщина, будучи в нетрезвом виде, в ходе ссоры нанесла мужчине удар колюще-режущим предметом в область живота.

Как сообщили в Объединенной пресс-службе судов города, травмы оказались несовместимы с жизнью. Потерпевший скончался на месте происшествия.

В суде отметили, что женщина осознавала последствия своих действий. Она полностью признала вину и раскаялась.

Суд также принял во внимание противоправное поведение потерпевшего. Его мать рассказала, что мужчина в нетрезвом виде был агрессивен и избивал подсудимую. Мать просила ее не наказывать, так как ее сын во многом виноват сам.

В итоге суд отправил женщину в исправительную колонию общего режима. Там она пробудет три года.

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