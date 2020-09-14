В ВОЗ ожидают увеличение смертности от коронавируса в Европе

Количество летальных исходов начнет расти в ближайшие месяцы из-за второй волны COVID-19.

Тревожными прогнозами на октябрь и ноябрь в Европе поделился директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге. По его словам, осенью ситуация с пандемией станет более напряженной. Это будет связано с увеличением заболеваемости после начала новой волны. Об этом сообщает Agence France-Presse.

Отметим, что за все время пандемии в мире заразилось более 28,7 миллионов человек. Не справились с тяжелым развитием болезни и скончались от осложнений более 920 тысяч пациентов.

Согласно последней обновленной информации оперативного штаба по борьбе с COVID-19, в России зафиксировано в общей сложности 1 068 320 случаев инфицирования патогеном. Смертельный исход настиг 170 985 пациентов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге за сутки на коронавирус проверили более 11 тысяч человек.