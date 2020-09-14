Мошенница продала пожилому петербуржцу лекарства на миллион

В Адмиралтейском районе Петербурга местный житель перевел мошеннице более миллиона рублей, покупая лекарства.

В отдел полиции обратился 64-летний мужчина, проживающий в доме №35 по улице Казначейская. Он рассказал, что в период с 27 августа до 4 сентября ему на мобильный телефон поступали звонки от «представительницы службы «Биотрин»».

Как стало известно gazeta.spb.ru, собеседница убедила пенсионера приобрести лекарства 1 млн 21 тыс. рублей.

Заявитель добавил, что обратился в полицию поздно, так как не сразу распознал обман. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что домушник с отверткой обчистил квартиру петербургского бизнесмена на 2 млн.