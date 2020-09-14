В Красногвардейском районе петербурженка смертельно ранила ножом мужа во время ссоры

В Красногвардейском районе петербурженка смертельно ранила ножом мужа во время ссоры
Женщина схватилась за нож. Фото: pixabay

Бытовой конфликт закончился трагедией в одном из домов по Ириновскому проспекту.

Как стало известно gazeta.spb.ru, в правоохранительные органы обратилась 27-летняя женщина, рассказавшая, что ее муж вернулся домой с ножевым ранением шеи.

Сотрудники полиции незамедлительно отправились на место происшествия, где застали уже скончавшегося 38-летнего мужчину с ранением груди. Правоохранителей смутили показатели заявительницы, поэтому она стала подозреваемой в преступлении. По предварительной версии, трагедия произошла не фоне вспыхнувшего конфликта. Женщина не совладала с эмоциями, схватилась за нож и ударила своего супруга в грудь, после чего тот скончался на месте от полученных травм.

По факту убийства возбуждено уголовное дело. Подозреваемая задержали в воскресенье, 13 сентября, и поместили в изолятор.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге нашли женщину, которая случайно убила 70-летнего пенсионера на Сизова.

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