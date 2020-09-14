Петербурженку обвиняют в убийстве своего мужа ножом

Петербурженку обвиняют в убийстве своего мужа ножом
Возбуждено уголовное дело об убийстве. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Жительнице Красногвардейского района Петербурга предъявили обвинение в убийстве своего супруга. Она ударила его ножом в грудь по время ссоры.

Как сообщили в пресс-службе Главного следственного управления СК по Петербургу, правоохранители продолжают расследовать уголовное дело, возбужденное по факту убийства на проспекте Наставников. Обвиняемой по делу проходит 37-летняя супруга погибшего.

Убийство произошло в субботу, 12 сентября, в квартире одного из домов по проспекту Наставников. По данным следствия, в этот день между супружеской парой возникла ссора, в ходе которой женщина схватилась за нож. Она ударила мужа в область груди, от чего мужчина скончался на месте.

Правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что мать зарезанного на Доблести мужчины просила суд не наказывать его пьяную убийцу.

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