Петербуржцев предупредили об изменении движения автобусов в день проведения матча «Зенит» — «Арсенал»

Петербуржцев предупредили об изменении движения автобусов в день проведения матча «Зенит» &#8212; «Арсенал»
Временная схема движения. Фото: Комитет по транспорту

В Комитете по транспорту рассказали о внесении корректив в маршруты автобусов в день проведения матча на «Газпром Арена»

Сегодня, 14 сентября, в Северной столице состоится футбольный матч между «Зенитом» и тульским «Арсеналом» в рамках 7 тура Российской Премьер-лиги.

Футбольным болельщикам рекомендовано добираться до стадиона с помощью метро. Доехать нужно до станции пятой линии под названием «Крестовский остров».

Отметим, что из-за временного закрытия движения по Рюхиной и Яхтенной улицам, автобусы в вечернее время проследуют по измененным маршрутам.

Временные маршруты автобусов. Фото: Комитет по транспорту

Отметим, в случае победы, сине-бело-голубые снова могут оказаться на вершине турнирной таблицы российского чемпионата.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что «Зенит» намерен предложить «ЦСКА» €35 млн за переход Влашича.

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