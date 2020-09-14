«Зенит» победил «Арсенал» со счетом 3:1

&#171;Зенит&#187; победил &#171;Арсенал&#187; со счетом 3:1
"Зенит" обыграл "Арсенал". Фото: ФК "Зенит"

Петербургский «Зенит» и тульский «Арсенал» встретились на поле «Газпром Арены» в рамках седьмого тура чемпионата РПЛ. Игра завершилась победой хозяев.

Как сообщили в пресс-службе клуба «Зенит», подопечные Сергея Семака обыграли «Арсенал», завершив матч со счетом 3:1.

Сегодня на поле счет открыл полузащитник Андрей Мостовой, который забил мяч в ворота «Арсенала» на 25-й минуте. Уже через шесть минут сине-бело-голубые забили еще один гол — он принадлежит нападающему и капитану Артему Дзюбе. А третий мяч забил полузащитник Александр Еврохин.

Среди тульской команды на игре отличился только полузащитник Юрий Ковалев — Кержаков пропустил его мяч на 60-й минуте.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что футбольный матч на «Газпром Арене» перекроет дороги.

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