В Зимнем дворце открылась выставка «В пепле истории» знаменитого китайского художника Чжан Хуаня

Экспозиция работ известного китайского художника Чжан Хуаня под названием «В пепле истории» открылась в залах Государственного Эрмитажа 9 сентября.

Масштабная выставка его работ является первым крупным проектом Эрмитажа с момента завершения режима самоизоляции, на время которого здание музея закрыло свои двери. Планировалось, что петербуржцев и гостей города познакомят с живописью Чжан Хуаня еще в мае, однако пандемия внесла коррективы и выставка заработала в сентябре.

Представленные на экспозиции картины затрагивают множество разных тем: как взаимоотношения СССР и Китая, так и темы смерти, возрождения, реинкарнации. Художник рассказывает о буддистских и христианских традициях. В качестве материала чаще всего Чжан Хуань использует пепел.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Музее городской скульптуры открылась выставка традиционной японской керамики.