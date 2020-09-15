Жители 43 регионов России стали больше тратить на услуги ЖКХ

12% или больше на коммуналку уходит у жителей Мурманской, Амурской, Ярославской, Ростовской областей и Ставропольского края. Фото: Baltphoto

12% или больше на коммуналку уходит у жителей Мурманской, Амурской, Ярославской, Ростовской областей и Ставропольского края. Фото: Baltphoto

У жителей 43 регионов РФ возросли расходы на коммунальные услуги по итогам прошлого года, но в целом по стране существенного роста этого показателя не замечено.

Наибольший рост расходов на оплату коммуналки по сравнению с 2018 годом выявлен в Севастополе (+1,9%), Татарстане (+1,6%), Чечне (+1,5%), а также Воронежской и Нижегородской областях (+1,3%). И наоборот, заметно меньше стали тратить на оплату ЖКУ жители Ненецкого автономного округа (-4,4%), Камчатки (-2,2%) и Иркутской области (-1,4%).

Дороже всего жилищно-коммунальные услуги по-прежнему обходятся в Коми (13,7% от всех расходов, 5,8 тысяч рублей в среднем), на Чукотке (13,6%, 6,7 тысяч рублей), а также в Магаданской области (12,9%, 8,8 тысяч рублей).

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге рост тарифов на ЖКУ медленнее, чем в большинстве регионов России.