В Ленобласти тысячи дачников остаются без света уже три месяца

Поставщик электроэнергии уверяет, что они накопили много долгов.

В Тосненском районе Ленобласти тысячи дачников жалуются на отсутствие электроэнергии на протяжении трех месяцев. Они отмечают, что свет то включают, то снова отключают. Об этом сообщает ЛенТВ24.

Поставщик электроэнергии, компания ООО «Энергосервис», ссылается на наличие долгов у местных жителей. Сами жители садоводства «Сокол-22 уверяют, что директор предприятия занимается вымогательством и пытается заставить их заплатить за работы по реконструкции подстанции.

В компании отмечают, что включат свет минимум через полгода. Возможно, конфликт удастся решить в ближайшее время, ведь приближаются холода, а в населенном пункте на постоянной основе проживает около сотни человек.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что петербургские дачники решили проблему медленного интернета.