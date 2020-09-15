За неделю из Петербурга вывезли 27 кг опасных отходов

Экологи вывезли на утилизацию опасные отходы. Архивное фото: комитет по природопользованию

Экологи вывезли на утилизацию опасные отходы. Архивное фото: комитет по природопользованию

За минувшую неделю, с 7 по 13 сентября, экологическая аварийная служба ГУП «Экострой» приняла 196 обращений от жителей Петербурга.

Как сообщили в городском комитете по природопользованию, за этот период специалисты вывезли на утилизацию 20 кг химических отходов и 7 кг ртутьсодержащих отходов.

За неделю сотрудники предприятия выезжали по 22 адресам, где были разбиты ртутные термометры. Если в квартире были превышены допустимые нормы паров ртути в воздухе, то жильцам рассказывали, что сделать для их уменьшения.

Кроме того, за неделю совершено восемь выездов на проверку сообщений о загрязнении акватории водных объектов нефтепродуктами

Также сообщается, что комитет наложил штрафов на сумму 1,1 млн рублей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что за неделю улицы Петербурга избавили от более двух тысяч тонн мусора.