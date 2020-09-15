Загоревшаяся легковушка создала пробку на развязке КАД с Дачным

Загоревшаяся легковушка создала пробку на развязке КАД с Дачным
Автомобильный пожар на КАДе. Фото: vk.com/spb_today

Жители Петербурга сообщили о серьезном происшествии на съезде с Кольцевой автодороги на Дачный проспект. Там сгорел легковой автомобиль.

Об этом сообщается в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте». Все произошло около полудня на юго-западе города.

Там случилась дорожная авария с участием двух автомобилей и последующим возгоранием. Чтобы обезопасить других участников движения, съезд был перекрыт.

«На съезде с КАДа на Дачный легковушка влетела в зад «Мерседесу» и моментально загорелась. Съезд временно перекрыт», — пишут очевидцы.

Судя по кадрам с места происшествия, опубликованным в группе, белый автомобиль полностью сгорел. О том, пострадал ли кто-нибудь в этой аварии, не сообщается.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на Вавиловых среди ночи тушили однокомнатную квартиру.

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