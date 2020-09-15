На Вавиловых среди ночи тушили однокомнатную квартиру

Ликвидировать возгорание удалось за час.

В Калининском районе Петербурга этой ночью, 15 сентября, произошел пожар в одном из домов. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Северной столице. Все случилось на улице Вавиловых – там вспыхнула однокомнатная квартира. На место прибыли 15 пожарных и три спецмашины. Огнем на тот момент было охвачено два квадратных метра. На то, чтобы ликвидировать возгорание, потребовался один час.

По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал. Непонятно, что стало причиной происшествия. Это предстоит выяснить сотрудникам спецслужб.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Комендантском проспекте Ferrari на скорости влетела в дрифтующий BMW. По словам очевидцев, водитель немецкого спорткара дрифтовал, в то время как владелец Ferrari решил позабавиться, разогнавшись до приличной скорости.