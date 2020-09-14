На Комендантском проспекте Ferrari на скорости влетела в дрифтующий BMW

О пострадавших ничего неизвестно. Фото: https://vk.com/spb_today

О пострадавших ничего неизвестно. Фото: https://vk.com/spb_today

Вечером в понедельник, 14 сентября, в Приморском районе Северной столицы столкнулись две люксовые иномарки, Ferrari и BMW.

Дорожно-транспортное происшествие случилось около десяти вечера, на пересечении Комендантского и Шуваловского проспектов. Фотографиями и видеозаписями с места столкновения поделились интернет-пользователи в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» во «Вконтакте».

По словам очевидцев, водитель немецкого спорткара дрифтовал, в то время как владелец Ferrari решил позабавиться, разогнавшись до приличной скорости. BMW, вероятно, намеревался повторить трюк, забыв о безопасности, а Ferrari отказалась сбавлять скорость. О пострадавших в ДТП информации нет.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на проспекте Испытателей KIA сбила мотоциклиста. Пострадавшего госпитализировали с травмами средней тяжести.