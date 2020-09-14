На проспекте Испытателей под колеса иномарки попал мотоциклист

На проспекте Испытателей под колеса иномарки попал мотоциклист
По факту ДТП проводится проверка. Фото: https://vk.com/spb_today

В понедельник, 14 сентября, в Приморском районе Северной столице произошло дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля и мотоцикла.

О случившемся оперативно рассказали очевидцы, опубликовавшие фотографии с места аварии в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «Вконтакте». Дорожный инцидент произошел около двух часов дня, на развороте между Удельным парком и Светлановской площадью.

Вскоре информацию о ДТП подтвердили в отделе пропаганды УГИБДД по городу. Правоохранители уточнили, что автомобиль KIA, разворачиваясь возле дома №2/7 по проспекту Испытателей сбил мотоциклиста. Водитель двухколесного транспорта получил травмы средней тяжести. Подробные обстоятельства столкновения выясняются.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что водитель Daewoo Nexia, насмерть сбивший байкера, отправится за решетку на два года.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
дтп мотоциклист приморский район проспект испытателей санкт-петербург


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Трамп пообещал начать вакцинацию от коронавируса в октябре
В Канаде автомобилист сбил толпу пешеходов
Водитель Kia Rio скончался после вылета машины в кювет в Лужском районе
Четыре человека погибли при пожаре в наркологической клинике Красноярска
Асмус заявила, что «подарила» развод Харламову
МИД прокомментировал сроки открытия границ Европы для туристов из России
Беглов перечислил свои любимые блюда в Петербурге
Водитель Peugeot врезался в столб на улице Пионерстроя, а после пересел на такси