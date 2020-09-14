На проспекте Испытателей под колеса иномарки попал мотоциклист

В понедельник, 14 сентября, в Приморском районе Северной столице произошло дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля и мотоцикла.

О случившемся оперативно рассказали очевидцы, опубликовавшие фотографии с места аварии в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «Вконтакте». Дорожный инцидент произошел около двух часов дня, на развороте между Удельным парком и Светлановской площадью.

Вскоре информацию о ДТП подтвердили в отделе пропаганды УГИБДД по городу. Правоохранители уточнили, что автомобиль KIA, разворачиваясь возле дома №2/7 по проспекту Испытателей сбил мотоциклиста. Водитель двухколесного транспорта получил травмы средней тяжести. Подробные обстоятельства столкновения выясняются.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что водитель Daewoo Nexia, насмерть сбивший байкера, отправится за решетку на два года.