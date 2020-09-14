Сбивший насмерть мотоциклиста водитель Daewoo Nexia проведет 2 года за решеткой

В Петербурге огласили приговор по уголовному делу в отношении Кузибоя Мехмонова. Его признали виновным в нарушении правил дорожного движения.

Об этом сообщает Объединенная пресс-служба городских судов. Смертельное ДТП с участием обвиняемого на Daewoo Nexia и мотоциклиста произошло еще в мае этого года. Все случилось на перекрестке Московского проспекта и Бассейной улицы, вблизи дома №190 по Московскому проспекту.

Суд установил, что при повороте на улице Бассейная в сторону улицы Варшавской водитель иномарки не уступил дорогу попутному мотоциклу Honda, что обернулось столкновением транспортных средств. В результате ДТП водитель мотоцикла скончался на месте происшествия.

Подсудимый полностью признал вину и раскаялся. Суд установил, что Мехмонов совершил преступление по неосторожности.

В итоге ему назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года, которые он проведет в колонии-поселении. Его лишили водительских прав на 2 года, а также взыскали компенсацию морального вреда в пользу потерпевшей в размере 800 тыс. рублей.

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