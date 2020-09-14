«Два ДТП на одном месте»: на Каменноостровском столкнулись сразу несколько машин

В Петроградском районе Петербурга произошло два ДТП в одном месте. Подробности рассказали очевидцы.

Авария случилась утром понедельника, 14 сентября, на Каменноостровском проспекте. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

«Два ДТП на одном месте», — написал автор записи.

На кадрах видно, что участники выставили знак аварийной остановки. Судя по снимкам, движение на участке затруднено.

Обстоятельства случившегося выясняются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что каршеринг остался без капота после ДТП на Парашютной. Передняя часть арендованного авто сильно пострадала.