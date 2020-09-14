Каршеринг остался без капота после ДТП на Парашютной

Каршеринг остался без капота после ДТП на Парашютной
Место ДТП. Фото: vk.com/spb_today

В Петербурге на Парашютной улице произошло ДТП с участием авто службы каршеринга.

Машины не смогли разъехаться вечером воскресенья, 13 сентября. Фотографиями с места происшествия очевидцы поделились в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

На кадрах видно, что передняя часть арендованного авто сильно пострадала. Второго возможного участника аварии не зафиксировали.

Официальной информации о происшествии не поступало.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что водитель кроссовера пытался заехать помыться в Крюков канал.

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