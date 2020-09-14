Каршеринг остался без капота после ДТП на Парашютной

В Петербурге на Парашютной улице произошло ДТП с участием авто службы каршеринга.
Машины не смогли разъехаться вечером воскресенья, 13 сентября. Фотографиями с места происшествия очевидцы поделились в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».
На кадрах видно, что передняя часть арендованного авто сильно пострадала. Второго возможного участника аварии не зафиксировали.
Официальной информации о происшествии не поступало.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что водитель кроссовера пытался заехать помыться в Крюков канал.