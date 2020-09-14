«Амфибия»: водитель кроссовера пытался заехать помыться в Крюков канал

&#171;Амфибия&#187;: водитель кроссовера пытался заехать помыться в Крюков канал
Водитель пытался заехать в воду. Фото: vk.com/spb_today

Жители Петербурга заметили водителя кроссовера, который пытался заехать в воды Крюкова канала. Однако безуспешная попытка закончилась «аварийной остановкой».

Инцидент произошел в воскресенье, 13 сентября. Фотографиями с места происшествия очевидцы поделились в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

«На спуске Набережной Крюкова канала автомобиль безуспешно, бессмысленно и беспощадно пытался стать амфибией», — написал автор записи.

Для чего водитель пытался заехать в воду, непонятно. Пользователи предположили, что он хотел помыть свое транспортное средство.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Казанской заметили «очень много» пожарных машин. Свидетели отмечали, что на место прибыли не только спасатели, но также сотрудники Следственного комитета.

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