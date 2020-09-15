Женщина, оказавшая помощь раненной экс-чиновником петербурженке, рассказала подробности

Василеостровский районный суд Петербурга определит ближайшую судьбу задержанного бывшего чиновника Сергея Баркана. Мужчине уже предъявлено обвинение в покушении на убийство.

Преступный инцидент произошел в ночь на понедельник, 14 сентября, на Васильевском острове. По данным СК РФ по Санкт-Петербургу, две подвыпившие компании что-то отмечали отдельно друг от друга. 42-летняя женщина, отдыхавшая в одной из них, что-то не поделила с обвиняемым.

Мужчина в ходе конфликта ударил незнакомку шилом в шею, после чего скрылся. Пострадавшей помогла прохожая, которая оказала ей первую помощь и отвела в травмпункт.

Как сообщила «Мойка78», теперь спасительница проходит по делу свидетельницей, однако самого нападения она не видела. По словам источника издания, в суде вину обвиняемый признал вину.

Злоумышленник некогда занимал должность замначальника одного из отделов центра профилактики безнадзорности и наркозависимости при комитете по молодежной политике. В настоящее время официально не трудоустроен.

Проблемы с законом мужчина имеет не впервые. В октябре 2000 года Баркан был приговорен к 5,5 годам лишения свободы за мошенничество и незаконный оборот оружия. Правда, срок был назначен условный.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Флотской ревнивец напал на гостя и свою возлюбленную с ножом.