Автомобилист сбил на «зебре» мать с грудным ребенком в Выборгском районе

Автомобилист сбил на &#171;зебре&#187; мать с грудным ребенком в Выборгском районе
Инцидент произошел в зоне регулируемого пешеходного перехода. Фото: pixabay

В Выборгском районе Петербурга легковой автомобиль сбил пешеходов. Под колесами оказалась женщина с восьмимесячным ребенком.

Дорожный инцидент произошел во вторник, 15 сентября, около 12:15 на пересечении Институтского проспекта и Новороссийской улицы. По предварительным данным, 46-летний мужчина за рулем Nissan Juke совершил наезд на женщину 35 лет и ребенка.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по городу и Ленобласти, водитель сбил пешеходов в зоне регулируемого пешеходного перехода. Их здоровью причинен легкий вред.

По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Московском шоссе вспыхнула ГАЗель. Огонь полностью охватил транспортное средство.

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