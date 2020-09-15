Автомобилист сбил на «зебре» мать с грудным ребенком в Выборгском районе

В Выборгском районе Петербурга легковой автомобиль сбил пешеходов. Под колесами оказалась женщина с восьмимесячным ребенком.

Дорожный инцидент произошел во вторник, 15 сентября, около 12:15 на пересечении Институтского проспекта и Новороссийской улицы. По предварительным данным, 46-летний мужчина за рулем Nissan Juke совершил наезд на женщину 35 лет и ребенка.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по городу и Ленобласти, водитель сбил пешеходов в зоне регулируемого пешеходного перехода. Их здоровью причинен легкий вред.

По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

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