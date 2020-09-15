Объявлены цены на обновленный Kia Rio

Компания Kia назвала цены на свой обновленный седан Rio. В продажу новинка поступит с 1 октября.

Новый автомобиль будет предлагаться в десяти комплектациях и шести уровнях. Речь идет, в том числе и о новой комплектации Style. Она предлагает более совершенную оптику и улучшенную отделку салона.

Так, в базовой комплектации Classic автомобиль на «механике» с двигателем 1,4 литра будет стоить около 815 тысяч рублей. Авто получило кондиционер, боковые зеркала с подогревом, электропривод стеклоподъемников передних дверей. Сидения отделаны тканью.

Максимальная комплектация Premium будет стоить от миллиона 170 млн рублей. Такая модель имеет 16-дюймовые колеса и легкосплавные диски.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что на автомобильном рынке Северной столицы возобновилась активность. Об этом свидетельствует объем выданных автокредитов, фактически достигший докризисных показателей.