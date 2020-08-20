Автомобильный рынок Петербурга оживился перед новым повышением цен

Рост продаж по некоторым брендам мог бы быть еще выше, если бы не отсутствие запасов автомобилей на складах, связанное с прерыванием производства весной. Фото: pixabay.com

Рост продаж по некоторым брендам мог бы быть еще выше, если бы не отсутствие запасов автомобилей на складах, связанное с прерыванием производства весной. Фото: pixabay.com

О возобновлении активности на автомобильном рынке Северной столицы свидетельствует объем выданных автокредитов, фактически достигший докризисных показателей.

За июль жители Петербурга суммарно получили в банках 4,4 млрд рублей на покупку авто. Эксперты считают, что горожане стремятся успеть обновить транспортные средства до грядущего повышения цен. Кроме того, за июль значительно подросли продажи автомобилей, что вызвано формированием отложенного спроса и резким ростом курса валют, передает АБН слова руководителя аналитического агентства «Автостат» Сергея Удалова.

Рекордные результаты продаж в июле показала группа автодилеров Skoda, чьи показатели по сравнению с прошлогодними выросли на 130%. Наибольшей популярностью пользуется модель Rapid. Также в Петербурге, как и в других городах России, популярны Hyundai Solaris, Kia Rio, Volkswagen Polo, Hyundai Creta и почти все модели Lada.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ученые предлагают использовать банановые волокна при производстве машин.