Банановые волокна предложили использовать для производства машин

Волокна листьев банана в сочетании с углеродными нанотрубками и эпоксидной смолой образуют материал, который подавляет вибрацию и шумы. Фото: pixabay.com

Волокна листьев банана в сочетании с углеродными нанотрубками и эпоксидной смолой образуют материал, который подавляет вибрацию и шумы. Фото: pixabay.com

Ученые из университета Йоханнесбурга в Южно-Африканской Республике (ЮАР) предложили производить автомобили с использованием волокон банановых листьев.

Исследование на эту тему было опубликовано в научном издании Journal of Materials Research and Technology. Специалисты утверждают, что волокна листьев банана при совмещении с углеродными нанотрубками и эпоксидной смолой превращаются в шумоподавляющий материал, крайне дешевый в производстве.

Его преимущества позволяют использовать разработку при производстве машин. Кроме того, это сделает автомобили более экологичными и прочными в эксплуатации. В частности, авторы статьи предлагают создавать из них крышки для двигателей, дверные панели и применять в качестве шумоизоляции.

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