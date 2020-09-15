В Подпорожье начали масштабную реконструкцию технологического проезда, в 2024 году там появится мост

На Верхне-Свирской ГЭС начата реконструкция технологического проезда. Конструкция давно находится в критическом состоянии, к работам привлекли даже водолазов.
Масштабный ремонт начался в Подпорожье. Верхне-Свирской ГЭС 67 лет, равно как и технологическому проезду. Для местных жителей он является единственным способом добраться с одного берега Свири на другой.
Как сообщили «ЛенТВ 24», ежедневно по технпроезду в среднем проходит от 1,5 до 2 тыс. машин. Изначально он был предназначен только ля транспорта, обслуживающего станцию.
По словам руководителя водолазных работ Павла Сенкина, специалисты будут осматривать подводную часть сооружения и в зимнее время. Размывать лед они будут специальными майнообразователями, которые позволяют работать при температуре до -15 градусов.
В ходе второго и третьего этапов будут демонтированы пролетные строения. Работы планируются в весной будущего года. С 21 марта по 22 января следующего года движение на проезде перекроют полностью. В результате в Подпорожье было решено построить мост, чтобы местные жители могли перебираться на другой берег.
Мост должен быть готов к 2024 году, поэтому сейчас в районе активно прорабатывают альтернативные варианты для транспортировки жителей.
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