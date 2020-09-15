Сергей Харлашкин стал главой Управления по транспорту Ленобласти

Сергей Харлашкин стал главой Управления по транспорту Ленобласти
Харлашкин руководил "Метростроем" с декабря прошлого года. Фото: Baltphoto

Бывший глава петербургского «Метростроя» Сергей Харлашкин занял должность руководителя Управления по транспорту Ленинградской области.

Как сообщили в пресс-службе Управления, новый глава уже приступил к выполнению своих обязанностей. Во вторник, 15 сентября, новый зампредседателя правительства Ленинградской области по строительству провел совещание по планам строительства ТПУ «Девяткино».

В ходе встречи на обсуждение выносились вопросы, среди которых каблирование ЛЭП от Кольцевой автодороги до шоссе Лаврики, трассировка подъезда к ТПУ и нового проспекта Авиаторов Балтики.

Сейчас укладку проводов решили отложить из-за ее высокой стоимости. Дорожники должны подсчитать, какой тип дороги поместится между ЛЭП и жилой зоной. На данный момент рассматривается вариант построить эту дорогу только для общественного транспорта.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Сергей Харлашкин уходит с поста гендиректора «Метростроя».

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