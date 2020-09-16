Полицейский спас девушку, которая могла упасть в канал Грибоедова

Петербургский сотрудник МВД спас молодую горожанку, которая хотела спрыгнуть в холодную воду на набережной канала Грибоедова.
Инцидент произошел ранним утром во вторник, 15 сентября, на пересечении улицы Ломоносова и набережной канала Грибоедова. Об этом сообщили в городской пресс-службе главка МВД.
Случайный прохожий заметил, что незнакомка перелезла через перила набережной канала и собирается прыгнуть. Он отреагировал быстро — нашел глазами наряд полиции, который по счастливой случайности находился по близости, и обратился к стражам порядка.
Лейтенант полиции Дмитрий Зайцев незамедлительно выбежал из служебного авто, двумя руками схватил девушку в охапку и вытащил обратно из-за ограждения.
С девушкой побеседовали полицейские, а после передали медикам.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге спасают девочку, пролетевшую по лестнице и разорвавшую селезенку.