Полицейский спас девушку, которая могла упасть в канал Грибоедова

Полицейский спас девушку, которая могла упасть в канал Грибоедова
Полицейский вытащил девушку из-за ограждения. Фото: скриншот видео ГУ МВД по СПб и ЛО

Петербургский сотрудник МВД спас молодую горожанку, которая хотела спрыгнуть в холодную воду на набережной канала Грибоедова.

Инцидент произошел ранним утром во вторник, 15 сентября, на пересечении улицы Ломоносова и набережной канала Грибоедова. Об этом сообщили в городской пресс-службе главка МВД.

Случайный прохожий заметил, что незнакомка перелезла через перила набережной канала и собирается прыгнуть. Он отреагировал быстро — нашел глазами наряд полиции, который по счастливой случайности находился по близости, и обратился к стражам порядка.

Лейтенант полиции Дмитрий Зайцев незамедлительно выбежал из служебного авто, двумя руками схватил девушку в охапку и вытащил обратно из-за ограждения.

С девушкой побеседовали полицейские, а после передали медикам.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге спасают девочку, пролетевшую по лестнице и разорвавшую селезенку.

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Полицейский спас девушку, которая могла упасть в канал Грибоедова
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