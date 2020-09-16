В поселке Орехово полыхала баня

В поселке Орехово полыхала баня
Сотрудники пожарной части потушили огонь. Фото: Baltphoto/ Ирина Мотина

В Ленинградской области минувшей ночью, 16 сентября, произошел пожар на частном участке в поселке.

Согласно информации пресс-службы главного управления МЧС по Петербургу и Ленинградской области, все произошло в поселке Орехово, что в Приозерском районе региона. Экстренные службы получили сообщение о пожаре в 1.52 ночи. Бороться с огнем на место происшествия направили четверых пожарных и одну спецмашину.

Приехав к бане сотрудники МЧС установили, что площадь пожара составляет 8 квадратных метров. На его ликвидацию потребовалось около часа — пожар был потушен примерно в три часа ночи.

Как отметили в главке ведомства, информация о возможных пострадавших не поступала. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на Московском шоссе пожарные тушат полыхающую ГАЗель.

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