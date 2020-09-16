На Зольной массовая авария, спровоцировавшая пробку

Автомобилистов просят объезжать участок дороги.

В Невском районе Петербурга сегодня утром, 16 сентября, произошла массовая авария. Об этом рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Все случилось на Зольной улице в сторону Дальневосточного проспекта – там столкнулись три автомобиля. Судя по данным «Яндекс. Карт», движение парализовано, на пробки также жалуются автомобилисты. Другие пользователи задаются вопросом: стоит ли им выезжать из дома или можно еще поспать?

По предварительным данным, никто не пострадал. Как быстро ситуация наладится – пока непонятно, но лучше участок дороги пока что объезжать.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что автомобилист сбил на «зебре» мать с грудным ребенком в Выборгском районе. По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.