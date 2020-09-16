На Зеленогорском сбили лося: водитель скрылся с места

Животное лежит на обочине – непонятно, как оно себя чувствует.

В Курортном районе Ленинградской области этим утром, 16 сентября, произошла авария с участием лося. Об этом рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Все случилось недалеко от поселка Солнечное на Зеленогорском шоссе. Не уточняется, как именно произошла авария, известен лишь печальный итог – лось лежит на обочине и ему никто не оказывает помощь.

Водитель, виновный в инциденте, скрылся с места, чтобы не нести ответственность за случившееся. Непонятно, в каком состоянии находится лось и есть ли возможность его спасти.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Финском заливе спасли иностранного моряка с тяжелой травмой. Раненый иностранец в тяжелом состоянии был эвакуирован в Кронштадт, где его госпитализировала скорая помощь.