На Зеленогорском сбили лося: водитель скрылся с места

На Зеленогорском сбили лося: водитель скрылся с места
В аварии пострадал лось. Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Животное лежит на обочине – непонятно, как оно себя чувствует.

В Курортном районе Ленинградской области этим утром, 16 сентября, произошла авария с участием лося. Об этом рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Все случилось недалеко от поселка Солнечное на Зеленогорском шоссе. Не уточняется, как именно произошла авария, известен лишь печальный итог – лось лежит на обочине и ему никто не оказывает помощь.

Водитель, виновный в инциденте, скрылся с места, чтобы не нести ответственность за случившееся. Непонятно, в каком состоянии находится лось и есть ли возможность его спасти.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Финском заливе спасли иностранного моряка с тяжелой травмой. Раненый иностранец в тяжелом состоянии был эвакуирован в Кронштадт, где его госпитализировала скорая помощь.

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