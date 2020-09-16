В Финском заливе спасли иностранного моряка с тяжелой травмой

Моряки Ленинградской военно-морской базы эвакуировали раненого члена экипажа грузового судна, следовавшего под флагом Нидерландов. Иностранца госпитализировали в больницу Кронштадта.

Об этом сообщает отдел информационного обеспечения Балтийского региона. Во вторник, 15 сентября, оперативные службы ЛенВМБ получили сообщение от капитана-координатора морского спасательного центра Петербурга о том, что один из членов экипажа нидерландского сухогруза «EEMSBORG» нуждается в эвакуации.

Известно, что моряк получил тяжелые травмы при выполнении судовых работ и нуждался в срочной медицинской помощи. Военные моряки направили к сухогрузу быстроходный катер со специалистами аварийно-спасательного отряда.

Раненый иностранец в тяжелом состоянии был эвакуирован в Кронштадт, где его госпитализировала скорая помощь.

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