В Петербурге задержали мужчину, обещавшего закрыть дело о краже за 8 млн рублей

В Петербурге задержали мужчину, обещавшего закрыть дело о краже за 8 млн рублей
Мошенник задержан. Фото: Pixabay

Подозреваемого поймали с поличным во время передачи денег.

Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, который обещал помочь с закрытием уголовного дела за 8 миллионов рублей. Об этом пишет Neva.Today.

Супружеская пара съезжала с арендованный квартиры и не могла получить обратно свой залог. Тогда они решили забрать с собой чужую бытовую технику: стиральную и сушильную машины, электрический чайник и банкетку. Такой поворот событий не понравился хозяйке квартиры, и она обратилась в полицию. В отношении одного из супругов возбудили уголовное дело. Узнав об этом, объявился злоумышленник, который пообещал помочь за крупную сумму. Подозреваемый в краже сообщил об этом полицейским. В результате «посредника» задержали с поличным во время передачи денег.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что мошенники придумали новую схему кражи денег с карт.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
задержание кража фсб


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Трамп пообещал начать вакцинацию от коронавируса в октябре
В Канаде автомобилист сбил толпу пешеходов
Водитель Kia Rio скончался после вылета машины в кювет в Лужском районе
Четыре человека погибли при пожаре в наркологической клинике Красноярска
Асмус заявила, что «подарила» развод Харламову
МИД прокомментировал сроки открытия границ Европы для туристов из России
Беглов перечислил свои любимые блюда в Петербурге
Водитель Peugeot врезался в столб на улице Пионерстроя, а после пересел на такси