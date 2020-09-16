В Петербурге задержали мужчину, обещавшего закрыть дело о краже за 8 млн рублей

Подозреваемого поймали с поличным во время передачи денег.

Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, который обещал помочь с закрытием уголовного дела за 8 миллионов рублей. Об этом пишет Neva.Today.

Супружеская пара съезжала с арендованный квартиры и не могла получить обратно свой залог. Тогда они решили забрать с собой чужую бытовую технику: стиральную и сушильную машины, электрический чайник и банкетку. Такой поворот событий не понравился хозяйке квартиры, и она обратилась в полицию. В отношении одного из супругов возбудили уголовное дело. Узнав об этом, объявился злоумышленник, который пообещал помочь за крупную сумму. Подозреваемый в краже сообщил об этом полицейским. В результате «посредника» задержали с поличным во время передачи денег.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что мошенники придумали новую схему кражи денег с карт.