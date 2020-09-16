Петербурженка пострадала от кулаков незнакомцев на Бухарестской

Петербурженка пострадала от кулаков незнакомцев на Бухарестской
Проводится проверка. Фото: Baltphoto

В Петербурге проводится проверка по факту избиения 36-летней местной жительницы, которую госпитализировали в тяжелом состоянии.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, утром во вторник, 15 сентября, в полицию обратилась одна из жительниц Петербурга и рассказала, что неизвестные напали на ее дочь. Это произошло на улице двумя днями ранее.

Позже из НИИ Скорой помощи поступила телефонограмма о том, что из квартиры дома №23/2 по улице Бухарестской госпитализирована пострадавшая. Ей диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, закрытую травму живота с повреждением внутренних органов. Она находится в тяжелом состоянии.

Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге задержали подозреваемых в избиении и похищении мужчины.

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