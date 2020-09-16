На Октябрьской жесткая лобовая авария: очевидцы сообщают о пострадавших

По предварительным данным, есть пострадавшие. Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

По предварительным данным, есть пострадавшие. Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

На участке дороги образовался затор.

В Невском районе Петербурга произошла лобовая авария сегодня утром, 16 сентября. Об этом рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». На Октябрьской набережной столкнулись несколько автомобилей — как именно это произошло, непонятно. Известно лишь, что в результате образовался затор, а также есть пострадавшие.

На место уже выехали сотрудники спецслужб. Им предстоит выяснить обстоятельства инцидента.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Зеленогорском сбили лося: водитель скрылся с места. Животное лежит на обочине – непонятно, как оно себя чувствует.