На Октябрьской жесткая лобовая авария: очевидцы сообщают о пострадавших

На Октябрьской жесткая лобовая авария: очевидцы сообщают о пострадавших
По предварительным данным, есть пострадавшие. Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

На участке дороги образовался затор.

В Невском районе Петербурга произошла лобовая авария сегодня утром, 16 сентября. Об этом рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». На Октябрьской набережной столкнулись несколько автомобилей — как именно это произошло, непонятно. Известно лишь, что в результате образовался затор, а также есть пострадавшие.

На место уже выехали сотрудники спецслужб. Им предстоит выяснить обстоятельства инцидента.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Зеленогорском сбили лося: водитель скрылся с места. Животное лежит на обочине – непонятно, как оно себя чувствует.

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