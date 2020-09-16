Житель Бокситогорска умер во время прогулки по лесу

Пожилой мужчина перенес два инфаркта.

Житель Бокситогорска отправился на прогулку в лес днем 14 сентября. Как стало известно gazeta.spb.ru, ближе к ночи гражданин перестал выходить на связь и его дочь обратилась в полицию. Она рассказала, что мужчина перенес два инфаркта и при этом любит курить, поэтому с ним могло что-то случиться.

Ранним утром 15 сентября спасатели нашли в лесу бездыханное тело пожилого мужчины. Труп уже направили в морг, чтобы выяснить причины смерти.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что волонтеры очистят Муринский лес от мусора. За набранный объем мусора участникам начислят баллы. Также участникам дадут дополнительные очки за найденные необычные предметы и выполнение дополнительных заданий. После игры волонтеров ждет пикник и вручение призов.