Житель Бокситогорска умер во время прогулки по лесу

Житель Бокситогорска умер во время прогулки по лесу
Причину смерти пока не установили. Фото: pixabay.com

Пожилой мужчина перенес два инфаркта.

Житель Бокситогорска отправился на прогулку в лес днем 14 сентября. Как стало известно gazeta.spb.ru, ближе к ночи гражданин перестал выходить на связь и его дочь обратилась в полицию. Она рассказала, что мужчина перенес два инфаркта и при этом любит курить, поэтому с ним могло что-то случиться.

Ранним утром 15 сентября спасатели нашли в лесу бездыханное тело пожилого мужчины. Труп уже направили в морг, чтобы выяснить причины смерти.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что волонтеры очистят Муринский лес от мусора. За набранный объем мусора участникам начислят баллы. Также участникам дадут дополнительные очки за найденные необычные предметы и выполнение дополнительных заданий. После игры волонтеров ждет пикник и вручение призов.

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