Петербург встречает «Фестиваль уличного кино»

Петербург встречает &#171;Фестиваль уличного кино&#187;
Закрытый пред-показ конкурсной программы "Фестиваля уличного кино". Фото: Gazeta.SPb.ru

В Петербурге, как и по всей России, стартовал «Фестиваль уличного кино». Накануне, 15 сентября, на крыше отеля «Red Star» прошел закрытый пред-показ конкурсной программы этого года.

В Северной столице фестиваль будет проходить в Центральном парке культуры и отдыха им. С. М. Кирова (ЦПКиО) с 16 по 19 сентября. Каждый петербуржец и гость города сможет посетить мероприятие бесплатно.

Организаторы «Фестиваля уличного кино» рассказали, что концепция мероприятия заключается в просмотре короткометражных фильмов под открытым небом. В конкурсную программу 2020 вошли десять лучших короткометражных фильмов прошедшего года.

Программа

  • С 16 по 18 сентября на крыше гостиницы Red Stars Hotel пройдут показы внеконкурсных альманахов лучших короткометражек, которые участвовали в программе фестиваля в разные годы.
  • А 19 сентября на площадке ЦПКиО им. Кирова состоится конкурсный показ.
Фото: Gazeta.SPb.ru
Фото: Gazeta.SPb.ru
Фото: Gazeta.SPb.ru

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Зимнем дворце открылась выставка «В пепле истории» знаменитого китайского художника Чжан Хуаня.

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