Болельщика «Зенита» оштрафовали за огромный баннер с отсылкой на сериал «Черное зеркало» на матче со «Спартаком»

Болельщика &#171;Зенита&#187; оштрафовали за огромный баннер с отсылкой на сериал &#171;Черное зеркало&#187; на матче со &#171;Спартаком&#187;
Болельщики "Зенита". Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

В Петербурге суд привлек к административной ответственности футбольного фаната, который принес на матч «Зенит» — «Спартак» оскорбительный для болельщиков московского клуба баннер.

Об этом сообщает Объединенная пресс-служба городских судов. Установлено, что 19 июля 2020 года болельщик принес на трибуну стадиона «Газпром Арена» свой самодельный баннер, размером 27 на 40 метров.

На баннере были изображены болельщики московского «Спартака», смотрящие телевизор с изображением президента клуба Леонида Федуна в разбитом зеркале с надписью «BLACK MIRROR EPISODE #1».

На заседании болельщик не оспаривал этот факт.

В итоге Петроградский районный суд назначил фанату наказание в виде штрафа в размере 3 тысяч рублей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что полиция возбудила уголовное дело после драки между болельщиками «Зенита» и «Локомотива».

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