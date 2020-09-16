Фигуристка Медведева возвращается в группу Тутберидзе

Пока что официально эту информацию не подтверждали.

Призер Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира российская фигуристка Евгения Медведева приняла решение вернуться в группу тренера Этери Тутберидзе. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на несколько источников. Информацию на данный момент не подтверждали официально.

Напоминаем, что до недавнего времени Медведеву тренировал Брайан Орсер в Торонто. С ним она смогла завоевать бронзу на чемпионате мира в 2019 году. Непонятно, по какой причине фигуристка решила сменить тренера.

В скором времени Медведева хочет принять участие в первом и втором этапах Кубка России, которые состоятся в Сызрани и Москве.

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