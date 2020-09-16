Мотоциклист тяжело пострадал в ДТП под Всеволожском

Вечером 15 сентября во Всеволожском районе Ленобласти столкнулись иномарка и мотоцикл. Водитель последнего отправился в больницу.

Согласно информации регионального управления ГИБДД, все произошло во вторник в 19:00 на 19 километре автомобильной дороги Петербург — Матокса. Проезжую часть не поделили автомобиль Volkswagen Golf, который вела 53-летняя женщина, и мотоцикл, под управлением мужчины. Возраст мотоциклиста не указывается.

Без пострадавших, к сожалению, не обошлось. Водитель мотоцикла при падении получил травмы средней тяжести. Его госпитализировали в медучреждение.

Сейчас сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что появились подробности лобового ДТП на Октябрьской набережной. Один человек погиб, еще трое в больнице.